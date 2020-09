Como la queja de que era una “clienta insatisfecha” fue publicada en su cuenta de Facebook, la operadora competidora PLDT fue hasta su casa y le instaló, sin costo, una conexión de 300 Mbps a Internet que dejó completamente feliz a la protagonista de la novela ‘Forevermore’, seriado que dio a conocer a la mujer de 22 años de edad nacida en EE. UU. y con nacionalidad filipina, destaca el portal Latest Chika.

La página revela que Soberano llevaba días quejándose y llamando a su operador de Internet, sin que ni siquiera le dieran respuesta o le programaran una visita técnica.

En medio de su frustración, la famosa trinó que no había recibido respuesta y que a su operador le faltaba profesionalismo, como revela este tuit:

Can’t even answer the phone whenever we call. How unprofessional.

— Liza Soberano (@lizasoberano) September 6, 2020