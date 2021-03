De acuerdo con la autoridades locales, el terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter dejó al menos síes personas heridas y decenas de derrumbamientos. Además, indicaron que hubo varias afectaciones en la red de carreteras.

La Protección Civil de Grecia, igualmente, afirmó que uno de los lesionados se encuentra gravemente debido a la caída de ladrillos y otros escombros, mientras que los demás heridos fueron rescatados de algunos edificios donde hubo importantes daños materiales.

Las ciudades de Damasi, Mesohori y Tyrnavos, donde se encuentra una importante falla eléctrica, son las más afectadas con decenas de edificios derrumbados. Según el observatorio geodinámico, el temblor duró alrededor de 15 segundos.

Aunque no entregó mayores detalles, el observatorio también informó que minutos más tarde comenzaron a producirse varias réplicas con magnitudes entre 4,2 y 5,1 grados, las cuales no provocaron afectaciones de consideración.

Konstantinos Agorastós, presidente de la región de Grecia central, finalmente pidió la evacuación inmediata de todos los edificios públicos y colegios como medida de precaución. El terremoto llegó a sentirse con fuerza en Atenas y en algunos países vecinos.

Greece rocked by huge 6.3 magnitude earthquake as shaking felt in Athens #greeceearthquake pic.twitter.com/tsYg8oa2xO

Video filmed in the city of Katerini, at the moment when the 5.9 magnitude #earthquake shakes central #Greece. #σεισμος#Ελασσονα@LastQuake @EarthQuakesTime pic.twitter.com/szu7dJt20f

— Xhildinho Z (@xhildinho) March 3, 2021