El 15 de agosto de 2021, los talibanes recuperaron el poder en Afganistán, y Khatera Amine no tiene ahora ningún lugar donde aprender o ser escuchada.

Defensora de los derechos de la mujer en Kabul, creó una escuela clandestina para niñas en una zona rural y sigue luchando por sus derechos y los del pueblo afgano. Esta joven vio cómo su vida se desmoronaba cuando los grupos armados tomaron la capital.

RFI: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que los talibanes llegaron al poder?

Khatera Amine: Es un día negro para todas las mujeres afganas en Afganistán, porque nos prohíben ir a la escuela, a la universidad y a los salones de belleza. Se nos prohíbe trabajar. Se nos prohíbe todo. Mi vida cambió de verdad cuando los talibanes volvieron al poder en Afganistán, porque como mujer dirigente tenía grandes sueños para mi sociedad, tenía muchos proyectos para mejorar la situación de las mujeres afganas en Afganistán, siempre he luchado por la libertad y la igualdad. Siempre he querido una sociedad democrática para el pueblo afgano, especialmente para las mujeres.

Todos queremos vivir en una sociedad verdaderamente democrática. Por eso me resulta muy difícil no participar en actividades políticas en Afganistán, ver y observar cómo tratan los talibanes a las mujeres.

Me resulta muy difícil cuando el régimen actual me dice lo que tengo que hacer y lo que tengo que vestir. No tenemos derechos, porque los talibanes siempre han tratado a las mujeres afganas como ciudadanas de segunda clase, siendo nuestro delito ser mujeres. Me siento como si estuviera en la cárcel y alguien hubiera venido a decirme que me castigan por ser mujer. Así que sí, todo ha cambiado y mi vida ha cambiado. Hoy soy una mujer que pasa todo el tiempo en casa y no participa en ninguna actividad por el futuro de mi país.

¿Cómo afronta la población la vuelta de los talibanes al poder?

Los problemas de salud mental están muy extendidos entre las mujeres afganas. He visto a algunas quitarse la vida porque habían perdido toda esperanza y sentían que no tenían otra opción. Muchas mujeres sienten que no pueden seguir viviendo en una sociedad en la que están excluidas de todo, en la que literalmente no pueden hacer nada. El régimen actual nos dice qué hacer y cómo hacerlo, adónde ir, con quién, a qué distancia, cuánto tiempo podemos permanecer en un lugar y cuándo casarnos. El régimen actual interfiere en todas las actividades de las mujeres afganas.

¿Cómo se sienten las jóvenes afganas? Estamos decepcionadas. Como joven dirigente, cuando visito a las mujeres en distintas partes de Afganistán, veo que no hay esperanza entre ellas, ni entre las jóvenes, ni siquiera entre las niñas. Porque comprenden y aceptan que el régimen actual no permite que todas las mujeres se impliquen en la vida pública, ni que participen en actividades civiles y actúen como seres humanos y como afganas en su propia sociedad.

¿Por qué sigue luchando por los derechos de la mujer?

Los derechos humanos, y en particular los derechos de las mujeres, están siendo pisoteados en Afganistán. Las mujeres afganas siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase. Las mujeres afganas siguen privadas de sus derechos legales, siguen siendo torturadas por grupos armados que quieren gobernar el país.

Es nuestro deber, como defensores de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, proteger a las mujeres que sufren. Hago campaña por los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Afganistán porque queremos un Afganistán libre, queremos una sociedad libre en la que vivamos libremente, en la que tomemos nuestras propias decisiones. El sueño de todas las mujeres de Afganistán es ser libres y vivir libres sin ninguna restricción diseñada por el gobierno, por los grupos armados o por sus familias. Queremos la paz. Queremos libertad y queremos una sociedad llena de respeto y humanidad.

Pero me alegro de que al menos, incluso ahora, pueda hacer algo por las niñas de Afganistán: todavía tengo esperanza, hay gente y personas que nos escuchan y que pueden entender nuestro sufrimiento. Todo lo que pido es que escuchen a las mujeres afganas: muestren su solidaridad con las mujeres afganas, muestren sabiduría hacia las mujeres afganas, necesitamos el apoyo de ustedes.