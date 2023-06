Este jueves 22 de junio se conocieron nuevas noticias sobre la búsqueda del submarino Titán, que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 18 del mismo mes cuando intentaba llegar a los restos del Titanic, en aguas del Atlántico.

Desde entonces, las autoridades de diferentes países han puesto a disposición su tecnología y herramientas para hallar la nave subacuática que se encontraba en actividad con cinco personas a bordo, cuando el GPS dejó de dar señales y se perdió del radar.

Así las cosas, la guardia costera de Boston indicó que en medio de la operación de búsqueda encontraron escombros, aún sin identificar, en el área cercana al naufragio del Titanic.

Desde la entidad comentaron que un equipo sumergible no tripulado fue el encargado de descubrir dichas partes, que dan una luz de hallar la nave, cuyo oxígeno para los tripulantes ya se habría acabado.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023