La búsqueda del submarino de la compañía OceanGate es cada vez más intensa, ya que a medida que pasa el tiempo los ocupantes tienen menos oxígeno y, por lo tanto, menos posibilidades de sobrevivir.

(Ver también: Búsqueda de sumergible perdido cerca al Titanic entra en fase crítica: se acaba el oxígeno)

Dicho submarino desapareció el pasado domingo luego de que descendiera a ver los restos del Titanic y se perdiera la comunicación. Desde entonces, diferentes autoridades han buscado incansablemente este navío, ya que las condiciones no son las mejores para los cinco ocupantes que están dentro del submarino. De hecho, hay varios medios que reportan que el oxígeno ya se terminó y las esperanzas de encontrarlos con vida son cada vez menores.

Cabe destacar que las cinco personas que están dentro del submarino son: Hamish Harding, empresario y explorador británico, el empresario Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, el buzo Paul-Henri Nargeolet y Stockton Rush, el CEO de la compañía OceanGate.

Justamente la esposa de Rush, Wendy Rush, es descendiente de una pareja que vivió el fatal incidente del hundimiento del Titanic, por lo que la historia para esta familia se estaría repitiendo.

Así lo confirmó el medio The New York Times, el cual explicó que Wendy, encargada de comunicaciones de OceanGate, es la tataranieta de Isidor Straus e Ida, su esposa, quienes eran millonarios y hacían parte de la embarcación que se hundió el 15 de abril de 1912.

The wife of Stockton Rush, CEO of OceanGate, is descended from an elderly couple who actually died in the Titanic.

The great, great grandparents of Wendy Rush are the elderly couple depicted in the movie. Isidor and Ida Straus co-founded Macy’s. #Titan pic.twitter.com/K85xBCSuqx

— Rose (@901Lulu) June 22, 2023