Ya son tres días que lleva perdido el submarino de la empresa Oceangate Expeditions, el cual tiene a bordo a cinco personas y fue contratado para ver los restos del Titanic, el famoso barco que se hundió el 15 de abril de 1912.

(Ver también: Submarino desapareció cerca de donde naufragó el Titanic; Turistas estaban de expedición)

El problema es que al estar en profundidades tan hondas, la comunicación se perdió totalmente, así que es imposible enviar mensajes o incluso localizar la posición del GPS. Sin embargo, en las últimas horas un avión canadiense detectó sonidos en las profundidades y es la luz de esperanza que manejan los rescatistas para encontrar a las personas con vida, teniendo en cuenta que el oxígeno se está acabando.

A pesar de eso, la empresa ha recibido numerosas críticas debido a que el espacio dentro de la cabina es muy pequeño, las condiciones no son las mejores y, lo más preocupante, el piloto llevaba el mando con un control como de Play Station, lo que es poco usual y hasta inseguro, según el capitán de la marina del Reino Unido, Ryan Ramsey.

Cómo es el submarino que se perdió cerca al Titanic

En un video compartido por el CEO de la compañía, Stockton Rush, en el que mostraba con orgullo el submarino con el que vería “como nunca antes al Titanic”, se puede apreciar que estos vehículos marinos contaban con ciertos problemas a los que nadie les había puesto cuidado.

En el video se ve que hay un solo inodoro, el cual tiene una clase de cortina que lo hace privado, y es la única ventana del submarino. Además, muestra que hay tres pantallas en el que se monitorea todo el tema de GPS, temas climáticos, de movimiento, el recorrido y más.

Sin embargo, lo que más sorprende es cuando muestra cómo el piloto maneja el submarino, pues se hace con un control como de Play Station, el cual funciona tal como en un videojuego, moviendo las palancas del control y apretando botones para moverse hacia adelante, hacía atrás o sumergirse más. Por otro lado, también explica que funciona por bluetooth, así que cualquier ocupante puede tomar el mando. De hecho, se cree que esta pudo ser una de las fallas mecánicas que pudo ocasionar el problema.

Además, en cuanto a cómo es por dentro se puede evidenciar que realmente nadie puede ponerse en pie, ya que es un espacio muy pequeño que no tiene ni siquiera sillas, por lo que no es nada cómodo para los ocupantes y por eso dichas expediciones no duraban muchas horas.

Lee También

Cabe destacar que estas expediciones, en su mayoría, no eran de turismo, sino que eran hechas por científicos para hacer investigaciones más profundas acerca del suceso que ocurrió hace 111 años.

Cuánto oxígeno le queda al submarino que se perdió cerca al Titanic

Los agentes de la guardia costera, citados por CNN, aseguraron que el lunes en la tarde les quedaban máximo 96 horas. Es decir, ahora les queda aproximadamente 48 horas de oxígeno o dos días, como máximo, de oxígeno para sobrevivir.

(Ver también: Hallan restos de uno de los submarinos más famosos de la Segunda Guerra Mundial)

Cabe destacar que de lograr la hazaña de salvar a los ocupantes, esta sería el rescate marítimo más importante, teniendo en cuenta que estarían a más de 3.900 metros de profundidad, ya que “el rescate submarino más profundo jamás realizado fue el de Roger Chapman y Roger Mallinson, quienes fueron rescatados del sumergible Pisces III a profundidades de 480 metros, en 1973”, agregó el medio.

Quiénes están dentro del submarino

Las cinco personas que están dentro del Titanic son: Hamish Harding, empresario y explorador británico, el empresario Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, el buzo Paul-Henri Nargeolet y el CEO de la compañía Stockton Rush.