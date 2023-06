Según le dijo esa fuente al diario británico The Guardian, “un pequeño submarino con cinco personas a bordo ha desaparecido en las cercanías del lugar del naufragio del Titanic”.

Varias compañías organizan viajes de varios días para ver los restos del Titanic, que se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad y a una distancia de unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.

La cadena británica BBC y la estadounidense CBS fueron las primeras en informar de la desaparición del submarino y de las operaciones de búsqueda y rescate en curso. Ni la BBC ni CBS tienen información sobre el número de personas desaparecidas.

OceanGate Expeditions, una compañía que organiza este tipo de expediciones, confirmó este lunes en un comunicado que su submarino era el que había desparecido y explicó que estaban haciendo todo lo posible para traer de vuelta a la tripulación.

“Toda nuestra atención está en los miembros de la tripulación del submarino y en sus familias”, afirmó OceanGate Expeditions en su comunicado.

La empresa dijo que ha contado con “amplia asistencia” de varias agencias gubernamentales y de otras empresas para intentar restablecer contacto con el submarino.

OceanGate Expeditions es la única compañía que tiene un submarino, llamado ‘Titan’, que es capaz de llegar al fondo del océano para ver los restos del Titanic de cerca. El submarino usado por esa empresa suele tener una tripulación de cinco personas.

We can't wait to see what our dive teams will discover on the #Titanic Expedition this year. One of our Mission Specialists took this photo through Titan's viewport on a dive in 2021. Learn more at https://t.co/F7OtKI1ccF pic.twitter.com/BfwMR1IeZT — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) May 9, 2023

La compañía había anunciado recientemente en su web y redes sociales que había una expedición “en marcha” para ver los restos del Titanic.

El 14 de junio, la compañía dijo en Twitter que estaba usando la empresa de comunicaciones Starlink (de Elon Musk) para mantener abierta la línea de comunicación con la expedición que se dirigía al Titanic.

The wreck of the Titanic lies about 400 miles off the coast of Newfoundland. Without any cell towers in the middle of the ocean, we are relying on @Starlink to provide the communications we require throughout this year’s 2023 Titanic Expedition. More: https://t.co/F7OtKI0En7 pic.twitter.com/wr7HeKlGjj — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 14, 2023

En el sitio web de la compañía, se anuncian viajes de siete días para ver los restos del Titanic y se especifica que su precio son unos 250.000 dólares.

The Titanic was 882 feet and 9 inches long when it set sail, and it was the largest manmade moveable object of its time more than 110 years ago. Today's largest cruise ship, the Wonder of the Seas, comes in at just under 1,200 feet. #TitanicTuesday pic.twitter.com/PMa6Sxn8er — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) May 30, 2023