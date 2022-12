Veinticinco años después del estreno de ‘Titanic’, su director, James Cameron, está preparando un documental que explique científicamente que era imposible que Jack sobreviviera.

Así lo ha explicado Cameron en declaraciones al medio canadiense Toronto Sun durante la promoción en Canadá de su nueva película, ‘Avatar: The Way of Water’, para poner fin a quejas que durante más de dos décadas ha estado escuchado sobre por qué Rose (Kate Winslet) no hizo sitio a Jack (Leonardo DiCaprio) en la tabla que le salvó la vida.

Si bien Cameron ha explicado en numerosas ocasiones que la muerte de Jack era necesaria por cuestiones narrativas, el director aseguró en la entrevista que ahora probará por qué Jack no pudo haber salido con vida de esa situación.

“Hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y darlo por finiquitado de una vez por todas”, declaró el cineasta.

El director adelantó que para llevar a cabo la investigación recrearon la balsa de la película para llevar a acabo un “exhaustivo análisis forense” con un experto en hipotermia.

“Usamos a dos dobles que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podrían haber sobrevivido mediante diversos métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir”, justificó Cameron.

El resultado del análisis estará listo en febrero de 2023 y se estrenará como un “pequeño especial” que estará disponible en National Geographic.

El documental acompañará el reestreno en cines de todo el mundo de ‘Titanic’ por su restauración en 4k, el Día de San Valentín.