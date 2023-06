La Guardia Costera de Estados Unidos no ha proporcionado oficialmente información sobre el número de personas desaparecidas, pero, según un portavoz de la institución en Boston (Massachusetts), citado por el diario británico The Guardian, hay cinco personas a bordo del submarino.

(Le interesa: Hallan barco hundido en Segunda Guerra Mundial en el que murieron más de mil prisioneros)

Las labores de rescate se centran en un área ubicada aproximadamente a 900 millas (1.450 kilómetros) del Cabo Cod de Massachusetts, donde se presume que podría encontrarse el submarino, según informó la Guardia Costera en su cuenta de Twitter.

En la operación de rescate participan equipos de Estados Unidos y Canadá, que están utilizando algunos de sus aviones más avanzados. En particular, se han unido a la operación un avión militar de transporte Lockheed C-130 Hércules de Estados Unidos y un avión Boeing P-8 Poseidón de Canadá, capaz de detectar objetos submarinos, según informó la Guardia Costera.

El submarino desaparecido pertenece a la empresa OceanGate Expeditions, que organiza expediciones con submarinos en aguas profundas, confirmó la propia compañía en un comunicado. En su página web, la empresa ofrece viajes de ocho días y siete noches para visitar los restos del Titanic, con un precio aproximado de 250.000 dólares.

En su comunicado, OceanGate Expeditions ha dicho que está valorando “todas las opciones” disponibles para traer de vuelta a la tripulación. “Toda nuestra atención está en los miembros de la tripulación del submarino y en sus familias”, afirmó la empresa, que también ha expresado su agradecimiento por la “amplia asistencia” recibida de gobiernos y empresas para restablecer contacto con el submarino.

Lee También

OceanGate Expeditions es la única compañía que tiene un submarino, llamado Titan, que es capaz de llegar al fondo del océano para ver los restos del Titanic de cerca. El submarino usado por esa empresa suele tener una tripulación de cinco personas.

Según informa la BBC, entre las personas desaparecidas podría encontrarse el explorador británico Hamish Harding. En su página de Facebook, Harding anunció el 17 de junio que se había unido a OceanGate Expeditions para participar en una de las misiones al Titanic.

En su publicación, mencionaba las adversas condiciones climáticas que habían impedido a la empresa llevar a cabo otras expediciones similares durante este año. “Dado que este ha sido el peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y la única tripulada al Titanic en 2023”, explicaba Harding, e indicaba que las condiciones habían mejorado y que ahora tenían la oportunidad de iniciar la expedición.

Acompañando su entrada en Facebook, Harding compartió una fotografía en la que aparece firmando un letrero con las palabras “Expedición Titanic, Misión V”, así como imágenes del submarino y uno de los barcos de OceanGate Expeditions.

El submarino comenzó su descenso este domingo por la mañana y perdió contacto con la superficie menos de dos horas después, dijo la Guardia Costera de Estados Unidos en Twitter, y confirmó que uno de sus aviones estaba “buscando a cinco personas después de que el buque de investigación canadiense Polar Prince perdiera contacto con su sumergible durante una inmersión, aproximadamente a 900 millas (1.450 kilómetros) al este de Cape Cod”.

“Es un desafío dirigir una búsqueda en esa área remota, pero estamos desplegando todos los recursos disponibles para asegurarnos de poder localizar la cabina y rescatar a la gente a bordo”, dijo el contralmirante de la Guardia Costera estadounidense John Mauger, a los reporteros en Boston, donde supervisa la operación. “Trabajamos muy duro” en los esfuerzos de búsqueda, “y nuestro equipo se toma esto personalmente”, añadió.

El tiempo es un factor clave, pues Mauger estima que para la tarde de este lunes todavía queda 70 % o más de oxígeno.

La Guardia Costera de Canadá dijo que también está participando en el esfuerzo de búsqueda con un avión de ala fija y un barco enviado al área de búsqueda.

El Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton el 10 de abril de 1912 para un viaje inaugural rumbo a Nueva York, pero naufragó tras chocar un iceberg cinco días después. De los 2.224 pasajeros y tripulantes que viajaban a bordo, fallecieron casi 1.500.

Los restos del transatlántico fueron descubiertos en 1985 a 650 kilómetros de la costa canadiense, a una profundidad de 4.000 metros en aguas internacionales del océano Atlántico. Desde entonces, visitan el área buscadores de tesoros y turistas.

Sin haber estudiado la embarcación en sí, Alistair Greig, profesor de ingeniería marina en el University College London, sugirió dos posibles teorías basadas en imágenes de la nave publicadas por la prensa.

Dijo que, si tenía un problema eléctrico o de comunicaciones, podría haber salido a la superficie y permanecer flotando, “esperando a ser encontrado”. “Otro escenario es que el casco de presión estuviera comprometido, una fuga”, dijo en un comunicado. “Entonces el pronóstico no es bueno”.

Si bien el sumergible aún puede estar intacto durante su inmersión, “hay muy pocas embarcaciones” capaces de llegar a la profundidad a la que podría haber viajado el Titán.

Search area is 900 miles east of Cape Cod in a water depth of 13,000 feet. Two C-130 (US/Canada) are searching from air with several other assets on the water. #Titanic #OceanGate pic.twitter.com/qqwbRAhsuU

— Save Titanic Memorial Lighthouse (@TitanicNewYork) June 19, 2023