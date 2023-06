El pasado domingo 18 de junio por la mañana, se informó que un pequeño submarino con cinco tripulantes que buscaban acercarse y ver los restos del famoso barco Titanic, desapareció sin dejar rastro en el océano Atlántico; desde ese momento comenzó una búsqueda para salvarlos.

El peligro de quedarse sin oxígeno es real, lo que llevó a que varias agencias estadounidenses y canadienses comenzaran una búsqueda por agua y aire, desde el 18 de junio que el submarino se sumergió pasó una hora y 45 minutos para que se perdía todo el contacto con ellos.

Los equipos de rescate están trabajando contrarreloj sin dejar rastro en el océano Atlántico. Concretamente, el submarino se debería encontrar a unas 435 millas al sur de St John’s, Newfoundland, en Canadá.

3 tugs seem headed to site of Titanic wreck, where a small submersible that takes paying tourists to view wreck has gone missing

AIS shows 3 tugs left 🇨🇦port St Johns, listing destination as Titanic wreck site & SAR.

3 vessels are Polar Prince, Kopit Hobson 1752, Horizon Arctic pic.twitter.com/TSO45EplMZ

— MarineTraffic (@MarineTraffic) June 19, 2023