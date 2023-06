El cantante surcoreano que creció en la calle, Choi Sung-bong que consiguió la fama gracias a su talentosa voz, ha sido hallado muerto en su domicilio en lo que aparenta según las autoridades un suicidio, informaron las autoridades surcoreanas.

(Vea también: “Están locos”: papás de Jim Velásquez hablaron del matrimonio de su hijo con Alina Lozano)

Choi de 33 años, logró la fama después de su participación de “Korea’s got talent” caracterizado por su hermosa voz y su terrible historia de superación, pues se asegura que el cantante habría vivido en las calles después de huir de un orfanato.

Choi Sung Bong, fue hallado sin vida, en su domicilio ubicado en Yeoksam, una de las zonas más opulentas del distrito de Gangnam de Seúl, a las 9:41 de la hora local, según información de la policía citada por la agencia Yonhap.

Choi logró la fama después de que se compartiera su audición a la primera edición de “Korea’s got talent” en 2011 comenzó a circular por la plataforma YouTube. En dicho video que ahora suma cientos de millones de reproducciones, contó su difícil vida.

Korean singer Choi Sung-bong, who rose to fame after taking second place in Korea's Got Talent in 2011, has died by suicide, Seoul police said on Wednesday. He was 33. pic.twitter.com/IMCLfsix2A

— Centennial Man (@CentennialMan) June 21, 2023