Luego de que este jueves 22 de junio se conociera que los cinco ocupantes del submarino Titán perdieron la vida al interior del océano cuando intentaban ver los restos del Titanic, se desempolvó la historia del ‘youtuber’ que hizo el mismo viaje y salió con vida.

Se trata de Alan Estrada, quien aseguró en el programa AR que no volvería a vivir esta experiencia. “Sabíamos perfectamente los riesgos a los que nos involucramos, firmamos varias hojas, no sé cuantas, en las que se explica cada uno de los riesgos que corres, entre ellos está perder la vida, por supuesto“, afirmó el creador de contenidos.

Asimismo, recordó la incomodidad y la pérdida rápida de la comunicación. Los ocupantes deben ir acostados o sentados, no obstante, el submarino es solo una cápsula en la que no hay sillas.

“Nosotros perdimos comunicación más o menos a los mil o mil y tantos metros, si no me equivoco. Es vital que se pueda mantener comunicación con la superficie, de lo contrario, podrían perderse y quedar a la deriva en medio del océano. No repetiría esta experiencia porque me parece increíblemente costosa y también esperaría una mejora del sumergible para poder estar mucho más tiempo en la profundidad“, señaló el creador de contenido en el video subido en julio de 2022.