En los últimos días la atención del mundo se desvió al Atlántico Norte, donde un submarino que iba a explorar los restos del Titanic naufragó con cinco ocupantes dentro.

Desafortunadamente, este jueves la Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó el deceso de los ocupantes de la nave que había quedado a la deriva.

El anuncio se hizo momentos después de que la empresa Oceangate, que había organizado la excursión, dijera que los cinco ocupantes habían fallecido a 4.000 metros de profundidad, en el Atlántico.

Sin embargo, días antes de conocerse el fatal desenlace de la expedición submarina que habría terminado en una implosión, en redes sociales, un hombre, hijastro de Hamish Hardin, uno de los tripulantes, hizo una petición para que pidieran por su familia.

No obstante, pocos minutos después, mediante la misma red social, Brian Szasz, desató la polémica por una interacción que no lo dejó muy bien parado.

Resulta que le respondió a una modelo que hacía una sugerente pregunta a sus seguidores.

Este hecho le valió para que los internautas se le fueran encima. Incluso la rapera Cardi B le recriminó.

The point was the whole world is praying for these people in the submarine and this man son is online shaking dicks for girls off onlyfans and going to Blink 182 concerts. You was looking for clout all along, nobody knew who you were until you said that was ya stepdad!!! This is… https://t.co/FQ8pfR55Ob

— Cardi B (@iamcardib) June 21, 2023