En una entrevista para la BBC News, el hombre manifestó que nunca se sintió conforme y feliz en los empleos que desempeñó y por eso decidió en 2018 formar su propio negocio, el cual no es convencional.

“La gente cercana me solía recriminar que en las fiestas yo no hacía nada. Me sentía culpable y concluí que quizás hacer algo no se me daba bien. Entonces pensé en que a lo mejor podía sacarle alguna ventaja y se me ocurrió el negocio de ‘rentar a una persona para que no haga nada'”, afirmó.