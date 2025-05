El cónclave en el Vaticano eligió a Robert Prevost Martínez, de 69 años, como el nuevo papa bajo el nombre de León XIV. Este jueves, Prevost se convirtió en el primer pontífice estadounidense, un hito que rompe con siglos de tradición en los que la idea de un papa norteamericano era descartada por razones geopolíticas y logísticas.

Nacido en Chicago, de padre inglés y madre española, Prevost llegó a Perú en 1985 como misionero agustiniano y, desde entonces, dedicó gran parte de su vida a las periferias del mundo, especialmente en América Latina.

Su trayectoria, marcada por una inclinación pastoral y una visión global, lo posiciona como un líder capaz de gobernar una Iglesia dividida y enfrentar desafíos contemporáneos, incluyendo las tensiones con figuras como Donald Trump.

Prevost, quien también tiene nacionalidad peruana, ha pasado un tercio de su vida en Estados Unidos, mientras que el resto lo ha vivido entre Europa y América Latina, una región que alberga al 47 % de los católicos del mundo.

🚨Robert Francis Prevost of the US is the new Pope. pic.twitter.com/K7LKIsb0FY

— Pop Crave (@PopCrave) May 8, 2025