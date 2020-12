green

Esa coalición, que apoya al presidente Nicolás Maduro, ganó con contundencia las elecciones legislativas (que Colombia no reconoce) con el 67,6 % de los votos a favor, cuando se ha recontado el 82,35 % de las papeletas, informó en la madrugada de este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hasta el momento, se han contado 5.264.104 votos, de los que 3.558.320 fueron para el GPP, mientras que una alianza encabezada por los partidos tradicionales Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) quedó en segundo lugar con 944.665 sufragios, lo que supone el 17,95 %, detalló la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, quien explicó que, tras este primer boletín, solo dará más datos hasta el mediodía del lunes.

Maduro celebró la victoria del chavismo en las elecciones Venezuela 2020

En declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV, el presidente Nicolás Maduro mostró su felicidad por la “gran victoria de la democracia, de la Constitución” y dijo que estas votaciones representan una “buena jornada electoral”, pese al abstencionismo en las urnas, que según el CNE llegó al 69 %.

“Sabemos ganar y perder y hoy nos tocó ganar. Hoy le toca a Venezuela entera ganar, una nueva asamblea nacional”, expresó el mandatario venezolano, tal como se muestra en el siguiente video publicado en Twitter (Minuto 9:29):

Elecciones Venezuela: segundo lugar para la AD y el Copei; tercero para VP

Tanto AD como Copei han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha impuesto como líderes de ambos partidos a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados de corrupción por sus excompañeros.

De ese modo, pese a que los políticos que encabezan esos partidos por elección de sus miembros optaron por no acudir a las elecciones, incluido el grupo liderado por Juan Guaidó, los líderes nombrados por el TSJ decidieron comparecer a los comicios.

En tercera posición quedó otra alianza encabezada por Voluntad Popular (VP) -el partido de Leopoldo López y Guaidó- que también fue intervenido, y del que forman parte, además, Venezuela Unida (VU) y Primero Venezuela (PV).

Esa alianza obtuvo 220.502 votos, lo que supone el 4,19 % de los sufragios.

Por detrás quedó el Partido Comunista de Venezuela con 143.917 (2,73 %), mientras que el resto de formaciones consiguieron 357.609 sufragios (6,79 %), si bien Alfonzo no desgranó esos resultados.

Elecciones parlamentarias en Venezuela, marcadas por la abstención

El dato de participación, ubicado en 31 % según el CNE, es ligeramente superior al del año 2005, cuando tampoco participó la oposición tradicional y el chavismo se hizo con la mayoría absoluta de los escaños durante un quinquenio.

En los comicios de la jornada del domingo se disputaban 277 diputaciones, 110 más que en la última elección parlamentaria, y todavía se desconoce cuántos representantes ganó cada bando, si bien quedó claro que el oficialismo se hizo con una clara mayoría.

El chavismo necesita al menos 185 legisladores en la nueva AN, que se instalará el 5 de enero de 2021, para tener la mayoría calificada de 2 terceras partes con la que pueden tomar el control total de la Cámara y ejercer todos los poderes legislativos.

En los últimos comicios parlamentarios, ganados por la oposición, participó el 74,25 % del padrón electoral y se convirtieron en las votaciones legislativas más concurridas en la historia del país sudamericano. Desde entonces, la tendencia abstencionista ha ido creciendo debido a la desconfianza en el árbitro electoral y en las votaciones.

La normativa venezolana no establece un quórum de participación, por lo que una alta abstención, la opción a la que llamó la oposición que lidera Juan Guaidó, no anula la legalidad de los comicios, pese a que estos no serán reconocidos por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Finalmente, Alfonzo explicó que no dará más datos tras este primer boletín. Prometió que el resto los hará públicos cerca del mediodía de este lunes.

Los centros de votación debían cerrar a las 6:00 p.m. (5 de la tarde de Colombia), si bien el CNE anunció que permitía que estuvieran abiertos una hora más o hasta que no hubiera gente esperando en colas.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una fuerte abstención.

Tras el anuncio de la prolongación, no se tuvo más datos durante casi 7 horas, en las que no se ha conocido ninguna cifra de las elecciones, ni siquiera las de participación.