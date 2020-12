En medio de una teleconferencia, la viceprimera ministra Tatiana Golíkova confirmó que los ciudadanos que reciban la vacuna Sputnik V contra el coronavirus no podrán ingerir licor durante más de un mes, informó La Nación.

Golíkova, citada por el impreso, puntualizó que las personas inoculadas también tendrán que evitar los lugares públicos durante ese mismo periodo, mientras reciben la segunda dosis del antídoto.

Aunque en los últimos días han aumentado los contagios diarios en Rusia, Serguei Sobianin (alcalde de Moscú) reiteró que los primeros vacunados serán los habitantes que pertenecen a los grupos de mayor riesgo, agregó el rotativo.

Video of mass vaccination with the #SputnikV vaccine against #COVID-19 in Moscow by @SputnikInt news agency. pic.twitter.com/IuIj3OckdH

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 5, 2020