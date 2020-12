Hancock dijo este miércoles en su cuenta de Twitter que “la ayuda está de camino” y agregó que la Sanidad británica está preparada para “empezar a vacunar a principios de la próxima semana”, después de que reguladores británicos aprobaran el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

Help is on its way.

The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.

The NHS stands ready to start vaccinating early next week.

The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020