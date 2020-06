Todo surgió por una nota del diario deportivo Marca, que tituló “Alerta Virus Nipah: mucho más mortal que el Coronavirus según la OMS”.

En ese artículo, el medio español afirma que esa organización “ya advirtió de la aparición del virus del Nipah (VNi), que puede llegar a ser mucho más mortífero que el reciente COVID-19”. Sin embargo, la nota no incluye enlaces a ninguna fuente de la que diga haber extraído tal información, y confunde la neumonía COVID-19 con el coronavirus 2019-nCoV, que es el que la causa.

En concreto, Marca señala que el nuevo brote surgió en el estado de Kerala, en India, afirmando que ya mató a 18 de las personas infectadas. Sin embargo, esa información coincide con un registro de la agencia EFE que data del 4 de junio, pero de 2019, en donde se maneja exactamente esa misma información aunque la atribuye a un episodio en 2018.

La ligereza del tabloide deportivo fue más allá e incluso rescató una nota del New York Times, que también es del 2018, en donde se reportan los 18 muertos de los que habló EFE un año después. Todo para agregar únicamente que “si el VNi se expande fuera de la India, Dubai sería su primer receptor debido a la gran cantidad de trabajadores hindúes que hay en esa ciudad”.

Pulzo constató que la OMS no ha emitido ningún mensaje de alerta sobre el Nipah desde 2018, aunque es una de las enfermedades infecciosas a las que les hace seguimiento continuo en su sistema de respuesta a emergencias.

At the core of any outbreak response is a well-functioning health system.

Kerala, #India, known for its strong #PrimaryHealthCare system, faced #Nipah virus recently and was able to contain the outbreak of the deadly bat-borne pathogen within 4 weekshttps://t.co/HwtC2bqynG pic.twitter.com/7y2v2LvCcU

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 8, 2018