Así como el día a día de la mayoría de habitantes del planeta cambió debido a la pandemia por coronavirus, los viajes al exterior no son la excepción, pues se aumentó el tiempo de antelación para llegar al aeropuerto, hay que tener a mano las pruebas negativas, mantener distanciamiento social, usar tapabocas en todo momento y tener mucha paciencia.

Si va a viajar, por negocios, placer o fuerza mayor, tenga en cuenta que los diferentes países de destino exigen ciertos requisitos para el ingreso.

España

El gobierno español prolongó este martes hasta el 16 de febrero las restricciones impuestas a las llegadas en barco y avión desde el Reino Unido debido a las “incertidumbres” todavía existentes sobre la cepa británica del nuevo coronavirus.

Pero además, quienes viajen desde Colombia deben mostrar el resultado negativo de las pruebas PCR, hechas máximo 72 horas antes de abordar.

El Ministerio de Sanidad español señala que cada pasajero debe llenar el Formulario de Control Sanitario antes de ingresar al país. En ese formulario hay una pregunta sobre si el pasajero tiene la prueba PCR reciente.

Reino Unido

Londres se dispone a anunciar este miércoles un endurecimiento de las medidas para evitar la importación de casos de coronavirus, imponiendo cuarentenas en hoteles a los británicos o residentes que lleguen de zonas consideradas de riesgo como Suramérica, incluida Colombia.

Por lo pronto, se sabe que ese país no permite el ingreso de los pasajeros que hayan estado en Colombia durante los últimos 10 días.

Luego del descubrimiento de una nueva cepa originada en la Amazonía brasileña, el gobierno de Boris Johnson prohibió hace dos semanas las llegadas desde todos los países de América del Sur, más Panamá y Portugal.

Incluso, la BBC dice que los británicos y residentes en el Reino Unido que lleguen procedentes de países fuertemente afectados (como Colombia) tendrán que cumplir la cuarentena en hoteles especialmente vigilados que deberán pagar de su bolsillo.

Estados Unidos

Desde el martes 26 de enero de 2021, todos los viajeros internacionales hacia Estados Unidos, inclusive aquellos que hagan tránsito a un tercer país, deben presentar una prueba negativa PCR con máximo 3 días de haber sido tomada para ingresar al país.

El presidente Joe Biden anunciará la reimposición de una prohibición de ingreso a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en Gran Bretaña, Brasil, Irlanda y buena parte de Europa debido a la pandemia de COVID-19.

La semana pasada, el nuevo presidente endureció las reglas sobre el uso de mascarillas y ordenó la cuarentena para las personas que viajan a Estados Unidos, mientras busca hacer frente al avance de la pandemia en el país.

Ecuador

Los nacionales deben presentar una prueba PCR negativa de máximo 10 días de antigüedad. Si la presenta, no necesita hacer aislamiento preventivo.

Brasil

Aplica lo mismo que para Ecuador, solo que la prueba PCR negativa debe tener máximo 3 días de expedida.

Francia

Para viajar a este país, los colombianos solo necesitan una prueba PCR.

Además de Colombia, deben cumplir con este requisito Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, México y República Dominicana, entre otros.

Alemania

Los colombianos que viajen a Alemania deben presentar prueba PCR y otra para salir de cuarentena, luego de mantenerse aislados después de pisar suelo germano.

Además de Colombia, hacen parte de este grupo de países con restricciones España, se encuentran Albania, Andorra, Bolivia, Bosnia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Irán, Israel, Kosovo, Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia del Norte, México, Montenegro, Panamá, Portugal, República Checa, Serbia y los Territorios Palestinos.

Estos países están en la lista por tener una incidencia de 200 contagios nuevos por cada 100.000 habitantes.

Bélgica

Entre el 27 de enero y el primero de marzo de 2021, ese país prohíbe los viajes no esenciales y para demostrar que sí es de fuerza mayor o debido a razones diferentes del turismo, los colombianos deben presentar una declaración juramentada que expliquen “razones convincentes” para su ingreso al país que funge como sede permanente de la Unión Europea.

El estudio, los viajes de negocios o la fuerza mayor (razones humanitarias, enfermedad de un familiar, etc.) cuentan como razones válidas para ingresar.

Canadá

Desde el pasado 7 de enero, todos los viajeros con edad de 5 años o más, de cualquier nacionalidad, deben proporcionar prueba de un resultado negativo de laboratorio para COVID-19 antes de abordar un vuelo a Canadá, señaló la embajada de ese país.

Todos los viajes a Canadá por razones no esenciales, como el turismo, la recreación o el entretenimiento, están actualmente prohibidos. A los viajeros que no tengan una razón no discrecional para viajar a Canadá se les negará la entrada por las autoridades fronterizas.

Islandia

Aunque los viajes a ese país son poco frecuentes, el gobierno islandés tiene previsto dejar entrar sin control a los portadores de certificados de vacunación procedentes de los países miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, o incluso de los territorios que eventualmente determine la Organización Mundial de la Salud.

Mientras que eso sucede, los viajeros desde Colombia deben mostrar prueba reciente de PCR.

Qué es una prueba PCR

Es la prueba basada en la detección del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2 y está “fundamentada en la amplificación del genoma del virus”.

Hay varios protocolos para la realización de esta prueba molecular, que detecta la presencia directa del coronavirus y se realiza a través de un hisopado nasofaríngeo.

Como la carga viral se reduce después del séptimo día de haber contraído el virus, es posible que haya falsos negativos, sobre todo cuando la prueba se toma muy cerca al día 14 del inicio de los síntomas.

Este video de El País de España explica qué es y cómo se hace una prueba PCR: