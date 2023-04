Canadá es una de las opciones que más han buscado los jóvenes para salir de sus países, ya que la situación en Latinoamérica en cuanto a conseguir trabajo con salarios competitivos está complicada.

(Ver también: El sueño americano en EE.UU. vendría quedando atrás para dar paso al sueño canadiense)

Ante esto, cada vez hay más personas que requieren mejor información para saber cómo pueden llegar de manera legal al país norteamericano y así conseguir un buen trabajo y crecer profesionalmente.

Por eso, el gobierno de Canadá ofrece varios programas para que jóvenes, adultos, profesionales o estudiantes puedan ir a trabajar y así cubrir las brechas laborales que existen allí.

Discover a new country, walk a new path, and start your adventure today. See what the world has to offer with International Experience Canada: https://t.co/bvKScvpu4v pic.twitter.com/sl3QU0BGvm

— IRCC (@CitImmCanada) April 18, 2023