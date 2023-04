Cinco días después del robo de unos 15 millones de dólares en oro y otros bienes en el aeropuerto de Toronto, la Policía canadiense todavía no ha efectuado detenciones ni parece tener sospechosos del hurto.

(Ver también: Millonario robo de oro en Canadá podría ser el más grande en la historia de ese país)

Este viernes, medios de comunicación canadienses dijeron que la compañía Air Canada, la más importante del país, estaba a cargo del misterioso contenedor en el momento del robo, aunque la aerolínea se ha negado a confirmar la información.

El aeropuerto Pearson de Toronto emitió un comunicado en el que señala que tiene información sobre el robo pero que los ladrones “accedieron a la zona pública de un almacén que estaba alquilado” a otra empresa.

Lee También

NEW⚠️A total of $20 million worth of gold and other high value goods have been stolen after being offloaded from an aircraft at #Toronto #Pearson International Airport, police say.

Inspector Stephen Duivesteyn said while announcing the theft. https://t.co/9VeLNHBv2z pic.twitter.com/4u0l7z0u54

— mai 🕊️ke (@maike809588) April 21, 2023