Canadá se está convirtiendo en uno de los destinos favoritos para colombianos que buscan oportunidades laborales fuera del país, gracias a su alta demanda laboral y las facilidades que ofrece el gobierno para obtener la residencia.

(Le puede interesar: Canadá abrió vacantes para colombianos: no piden inglés y pagan hasta 20 millones)

Este año, el gobierno norteamericano espera recibir cerca de 500 mil migrantes y estima que la mitad sean provenientes de Suramérica. Por eso está abriendo vacantes constantemente para cubrir la escasez laboral que se presenta en el país.

Según explicó el abogado especialista en migración canadiense Andrew Carvajal, “Canadá es un país que necesita muchas personas, sobre todo en ciertas ocupaciones, y para que nuestra economía funcione estamos absorbiendo alrededor de unos 500 mil nuevos inmigrantes cada año”.

(Le puede interesar: Médicos, ingenieros y más profesiones que tienen puerta abierta para migrar a Canadá)

Canadá ofrece puestos para personas que hayan estudiado hotelería y turismo, sean mayores de edad, manejen bien el inglés y ya hayan contado con alguna experiencia en el medio.

La oferta es por medio de la agencia Georgian College, una plataforma que ofrece más de 130 vacantes para distintos campos. Aquí se respondieron preguntas al respecto:

Have questions about Georgian? Join a LIVE Q&A today to learn about our programs, admissions, and more.

We’re part of Panel B for College Mondays – a chance to talk to representatives from Georgian and other colleges.

Register: https://t.co/SHTkq8QOli pic.twitter.com/LwrUUseVY1

— Georgian College (@georgiancollege) February 27, 2023