El objetivo del Gobierno es recibir a 500.000 extranjeros cada año hasta el 2025, lo que sumaría 1,5 millones de migrantes que apoyarían su cometido. En 2021 llegó a acoger a 405.000 residentes permanentes. Si cumple su objetivo, Canadá llegaría a tener cuatro veces más inmigrantes que Estados Unidos, reportó BBC.

La determinación se debe a la baja tasa de natalidad que tiene el país norteamericano y a que su población envejece, por lo tanto, no tiene la misma fuerza laboral.

Es por eso que ese país tiene un “sistema basado en puntos que daba preferencia a los inmigrantes altamente cualificados que contribuirían a la economía de Canadá”.

(Le puede interesar: Canadá abre convocatoria exclusiva a colombianos para que vayan a trabajar arrancando 2023)

De esta forma, Canadá podrá alcanzar su objetivo de cubrir los miles de empleos disponibles que no han podido cubrir. “El plan de inmigración ayudará a las empresas a encontrar los trabajadores que necesitan”, dijo el ministro de Inmigración de Canadá, Sean Fraser, citado por BBC.

Según explica el medio, ese país tiene un millón de desempleados que no pueden cubrir 950.000 vacantes porque las personas no tienen las habilidades que se requieren o no viven en las áreas donde se necesitan a los trabajadores.

Y es que aunque en Estados Unidos uno de los problemas es la oposición y preocupación porque los inmigrantes ocupen todos los puestos de trabajo, Canadá ha tenido “históricamente un apoyo muy alto a la inmigración”.

Esto se debe a “que hay un grado de confianza pública en que la inmigración a Canadá está bien gestionada por el gobierno y también se gestiona de una manera que sirve a los intereses del país”, explica el experto Geoffrey Cameron, politólogo de la Universidad de McMaster, al medio.

¿Qué sectores tienen vacantes?

Las oportunidades, según el portal, están en:

Servicios médicos.

Construcción.

Manufactura.

Hotelería y turismo.

Restaurantes.

Conductores de camiones.

Constructores de viviendas.

Ingenieros de Software.

Lee También

¿Qué problemas enfrenta la inmigración en Canadá?

Pero la opinión no es generalizada, porque Quebec estableció que no aceptaría a más de 50.000 inmigrantes al año.

Mientras que la preocupación del Primer Ministro de Quebec, François Legault, es que por la llegada de más inmigrantes se debilite la lengua francesa en esa provincia.

(Le puede interesar: Colombianos hallan mina de oro en EE. UU. con “negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad”)

Por otro lado, en Toronto Y Vancouver, dice BBC, les preocupa que no haya vivienda suficiente, así como los planes de servicios sociales.