Según la información, ese lugar trabajaba bajo órdenes de la Policía Nacional China para hacer seguimiento y acosar a residentes de ese país que son críticos con las autoridades de Pekín.

Asimismo, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York acusó en otro caso a otros 34 supuestos agentes de policía chinos de dirigir una “campaña masiva” en los medios sociales con el objetivo de “amenazar a disidentes chinos, amplificar las divisiones entre los estadounidenses y minar la confianza” en el proceso democrático.

“En el corazón del bullicioso barrio chino, en el Bajo Manhattan, se escondía un oscuro secreto hasta hace varios meses, un piso entero de un edificio tenía alojada y no declarada una estación de policía de la Policía Nacional China“, dijo el fiscal federal de Distrito Esta de Nueva York, Breon Peace, en una rueda de prensa.

Breon Peace, the top federal prosecutor in Brooklyn announced that US law enforcement officials have arrested two New York residents for allegedly operating a Chinese ‘secret police station’ in Manhattan’s Chinatown neighborhood https://t.co/T6NFRIxP8i pic.twitter.com/dP5Ka82juh

— Reuters (@Reuters) April 17, 2023