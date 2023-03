Por descuidos del conductor o una pérdida de control a causa de las lluvias que se están presentando en el estado de Florida, se han causado numerosos accidentes de tráfico durante la temporada invernal.

De hecho, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Vial y de Vehículos de Florida, más de 1.100 accidentes ocurren cada día en el estado del sur del país. Casi uno de cada cuatro accidentes fatales son causados por un conductor que maneja de una manera descuidada y negligente.

En este caso, la policía de Miami-Dade compartió un video en el que muestra el rescate de un niño de 3 años. Un carro perdió el control y cayó a un canal en el suroeste de Miami, en Florida.

Watch the lifesaving efforts of our South District officers as they work diligently to save the life of a 3-year-old who was stuck in a vehicle submerged in water. #MDPDproud pic.twitter.com/XwPYe6aIeD

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 15, 2023