Cada día es más común que las personas utilicen la opción de pedir su comida para llevar sin bajarse de su automóvil. Esto con el propósito de llegar a su casa y comer más cómodo.

Con el tiempo, los restaurantes han promovido el uso de esta alternativa y que el servicio sea mucho más dinámico y eficaz, por lo que incluso algunas personas llegar en carros de juguete o incluso carros de mercado para aprovechar los descuentos.

Lo que pocas veces se había visto, y menos en Estados Unidos, era a alguien pedir su comida montado en un caballo, como si fuera un vaquero en el viejo oeste.

Esta fue la situación que protagonizó Anthony Barril, un joven de 17 años de edad que fue a visitar un McDonald’s en su caballo en la ciudad de Hialeah, en Florida, Estados Unidos. Otra persona lo grabó, compartió su video y rápidamente se volvió viral.

En diálogo con la cadena Telemundo, el joven confesó: “Estábamos en la casa de un familiar porque teníamos una fiesta. Un primo, de pronto, me dijo que tenía hambre y que si lo acompañaba al McDonald’s y el transporte que teníamos a la mano era el caballo, así que fuimos en él”.

“Nos movilizamos mucho en caballos porque toda mi vida he sido muy amante de estos animales. Normalmente son que me encuentro por ahí y que sus dueños no los cuidan así que yo los compro y les doy comida“, agregó Barril.

Sin embargo esta acción que resultó curiosa para muchos y también trajo comentarios poco amigables que incluso atentaron contra la nacionalidad del joven.

“Me han dicho muchas cosas feas, que era un abusador, que estaba trayendo las mañas feas de Cuba para acá. Pero no es así, yo nací aquí en Estados Unidos y sé como se manejan las cosas. Simplemente me gustan los caballos y no le veo problema mientras respete las normas de tránsito y sea cuidadoso“, sentenció el adolescente cubano.

Políticas del Automac

Si bien este es un servicio que se ofrece principalmente para los automóviles, en las políticas del restaurante no explican que únicamente se reduzcan a eso, así que pasar en otro tipo de transporte como moto o caballo no está prohibido siempre y cuando no reporte daños o retrasos para otros usuarios.