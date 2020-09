Aaron Danielson, de 39 años, partidario de un grupo de extrema derecha llamado Patriot Prayer, fue asesinado el pasado fin de semana en la mayor ciudad de Oregón (oeste de Estados Unidos) en medio de enfrentamientos con manifestantes del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

El sospechoso del asesinato, Michael Reinoehl, de 48 años, fue abatido el jueves por la noche en el vecino estado de Washington cuando la policía intentó arrestarlo, según informaron las autoridades.

Reinoehl, un antiguo esquiador profesional de snowboard, participó activamente en las protestas nocturnas en Portland contra la brutalidad policiaca y el racismo, según sus redes sociales.

El hombre parecía estar armado e intentó huir, según los policías que estaban allí. Cuatro agentes le dispararon varias veces.

Antes de morir, en una entrevista con Vice News, pareció reconocer el asesinato de Danielson, indicando que la noche de la tragedia terminó junto a un amigo en un enfrentamiento con un hombre que decía tener un cuchillo.

“Si hubiera dado un paso más al frente, me habría rociado con gas pimienta o apuñalado”, dijo Reinoehl a Vice.

“Estoy seguro de que no ataqué a nadie inocente”, añadió, asegurando que disparó su pistola en defensa propia.

“Muchos abogados me sugieren que no diga nada, pero creo que es importante que el mundo sepa al menos un poco de lo que realmente está pasando”, indicó. “No tuve otra opción. Quiero decir, tenía la opción de haberme quedado sentado y verlos matar a un amigo mío de color [no blanco]. Pero no iba a hacer eso”.