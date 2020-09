El joven fue asesinado por un agente el miércoles, generando un nuevo brote de ira en Estados Unidos.

Los agentes intervinieron “tras haber visto en redes sociales un video del hombre con un arma de fuego”, dijo el jefe de policía Peter Newsham en una rueda de prensa.

El agente dijo haber disparado antes que Kay arrojara su arma, la cual fue encontrada a unos 30 metros de donde Kay se desplomó, según Newsham. Kay fue llevado a un hospital en donde fue declarado muerto.

Dos pistolas fueron recuperadas, se arrestó a dos sospechosos y un tercero escapó, dijo el oficial. Además, indicó que la víctima era un “conocido integrante de una pandilla del barrio” y tenía “muchos” antecedentes policiales.

MPD is investigating an officer involved shooting that occurred on 9/2/20 in the 200 block of Orange Street, SE in which an officer shot at 18 year-old Deon Kay after he brandished a firearm at responding officers.

The BWC footage will be released today.https://t.co/ccv5B8TAsI pic.twitter.com/3BT7Eg0Ba8

— DC Police Department (@DCPoliceDept) September 3, 2020