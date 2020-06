New York Times

green

El diario estadounidense recopiló varias grabaciones para mostrar un panorama completo de lo que pasó el pasado 25 de mayo, cuando el ciudadano murió bajo custodia de la policía de Mineápolis.

El relato del medio comienza con la razón por la que los agentes llegaron a la calle donde Floyd tenía estacionada su camioneta: unos empleados de una tienda lo denunciaron porque, dicen, utilizó un billete falso para pagar unos cigarrillos.

Los dos jóvenes lo habían ido a confrontar, pero al no encontrar respuesta, llamaron a la policía y aseguraron que “estaba muy borracho” y “no tenía control de sí mismo”.

Unos minutos después, a las 8:32 p.m., llegó la primera patrulla y a bordo estaban los oficiales Alexander Kueng y Thomas Lane, este último se acerca a la ventana del conductor donde estaba sentado Floyd y unos segundos después ya había desenfundado su arma.

Un minuto y medio después lo sacó del vehículo. Los oficiales lo esposaron y lo llevaron hacia la acera; allí se sienta y se recuesta sobre la pared con las manos en su espalda. No se le ve actuar de manera violenta como aseguraba la denuncia. Eran las 8:36 p.m.

Los agentes lo levantan, lo trasladan a la calle de enfrente donde está estacionada la patrulla y allí Floyd cae al piso. Les dice que es claustrofóbico y se niega a entrar al carro. En ese momento hace presencia otra patrulla y 9 minutos después del arresto aparece la tercera en la que llegan los oficiales Tou Thao y Derek Chauvin, quien posteriormente sería arrestado y acusado por el asesinato y homicidio involuntario del ciudadano.

El diario NYT asegura que los dos tienen registros previos de quejas por su comportamiento. Thao fue demandado una vez por arrojar a un hombre al suelo y goleparlo, mientras que Chauvin tiene 17 quejas y ha estado participado en 3 tiroteos.

Segundos después, los oficiales están luchando contra Floyd hasta que él cae al piso y tiene su rostro contra el pavimento. A partir de ese momento los testigos registran la agresión y son los videos que se han conocido.

Esas imágenes muestran a 4 oficiales sometiendo boca abajo a Floyd y tres de ellos presionan sus piernas, su torno y su cuello. Eran las 8:20 p.m. y uno de los videos deja apreciar su voz, entre lamentos: “No puedo respirar, por favor”.

El medio publicó un audio en el que los policías piden asistencia médica, pero no de emergencia, por una lesión en el rostro de Floyd, mientras a él se le escucha de fondo luchando.

Pese a eso, Chauvin sigue presionando el cuello de Floyd por siete minutos más, ya había transcurrido un poco más de un minuto. El hombre intenta moverse y eso provoca que el agente ejerza más presión sobre él, al tiempo que le pregunta qué quiere; Floyd insiste:

“No puedo respirar. Por favor, la rodilla en mi cuello. No puedo, respirar, señor”.

Uno de los agentes le reprocha por no querer entrar a la patrulla y él asegura que lo hará pero que no puede moverse. Luego suelta un grito de dolor. Irónicamente otro oficial le ordena que entre al carro y Floyd vuelve a enfatizar que no puede. Está inmovilizado.

NYT asegura que en los videos se puede escuchar a Floyd diciéndole a los oficiales que no puede respirar al menos 16 veces en menos de cinco minutos. A las 8:25 p.m. Chauvin mantiene su rodilla sobre el cuello aunque Floyd ya no se mueve. El afroamericano quedó inconsciente por la presión sobre su pecho, y aún así el policía mantuvo la tensión sobre su cabeza por cuatro minutos más.

Los videos dejan ver cómo los testigos les suplican a los oficiales que se detengan, que Floyd ya no se mueve y que le tomen el pulso.

20 minutos después del arresto una ambulancia llega al lugar. Los paramédicos toman el pulso de Floyd mientras Chauvin se resiste a levantarse, pese a que el detenido no da ningún tipo de respuesta.

“Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd por un total de 8 minutos y 46 segundos”, relata el diario.

Al ciudadano afroamericano finalmente se lo lleva la ambulancia. Minutos después sufrió un paro cardiaco. Fue declarado muerto en un hospital cercano sobre las 9:25 p.m.

Por último, NYT señala que “el video y audio adicional de las cámaras corporales de los oficiales revelarían más sobre por qué comenzó la lucha y como se intensificó”.

Aquí el video completo: