green

En un video que se comparte profusamente en redes, se ve que Ameri, legislador de la ciudad de Salta, le toca y le besa los senos a una mujer, mientras sus colegas hablaban de ese importante tema vía Zoom.

Ameri fue pillado minutos después de cometer ese acto y Sergio Massa, presidente de la Cámara baja de Argentina, pidió su inmediata suspensión, publica Infobae.

“Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri”, dijo Massa cuando se enteró de lo que había sucedido y sus colegas lo apoyaron.

“Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, agregó en tono serio y firme Massa, mientras otros diputados que estaban en el recinto.

Perfecto hay que actuar así Sergio Massa. pic.twitter.com/nVkxqvQpKI — Mejor que decir es hacer. Hernán ✌❤🖤 (@DecirMejor) September 24, 2020

El presidente de la Cámara baja señaló que durante este tiempo de pandemia por el coronavirus y el trabajo remoto ya habían tenido que ver a algunos diputados dormirse en plena sesión, pero esta “superó todas las reglas”, cita el portal argentino.

Tras el escándalo, que se viralizó en minutos, Juan Emilio Ameri habló con la emisora Radio con Vos y allí aseguró que él y su pareja estaban convencidos de que no los estaban viendo porque creían que se había caído el Internet.

“Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria y le pregunté si le podía dar un beso, y le di un beso en las tetas. Eso es todo”, zanjó Ameri a esa radio.

“Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compañeros, compañeras… No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvió la conexión y no me di cuenta. No tengo nada más para decir”, añadió el político argentino.

A continuación, el video en el que pillan a Juan Emilio Ameri en la situación erótica con su pareja: