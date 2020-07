Según contó el estadounidense a BBC (y como lo mostró en la entrevista), siempre había tenido la costumbre de juntar sus dedos índice y pulgar para chasquearlos; sin embargo, el pasado 3 de junio hacer esto le pasó cuenta de cobro gracias a que un hombre en otro vehículo mal interpretó su usual hábito con una seña de “supremacía blanca”.

Todo esto se dio cuando Cafferty conducía su vehículo; según contó en el medio, mientras iba pasando una intersección escuchó a un hombre que le gritaba “¿va a seguir haciendo eso?”, por lo que pensó que se trataba de un inconveniente de tránsito sin importancia; sin embargo, y sin percatarse, el hombre tomó una foto y no tardó en compartirla en redes sociales denunciándolo por racismo y etiquetando la empresa.

Esta es la foto de Cafferty haciendo la señal con los dedos:

Pero, ¿cuál es el problema con la señal? Según indicó BBC, en Estados Unidos el gesto de “ok” con los dedos tiene connotación discriminatoria, esto teniendo en cuenta que fue adoptado por usuarios racistas en foros de Internet durante 2014.

El estadounidense de padres mexicanos con tres hijas y nietos perdió su trabajo como inspector de redes subterráneas de gas y electricidad, solo apenas unos momentos después de publicada de fotografía; de acuerdo con el medio, Cafferty se ganaba más de 40 dólares por hora desempeñando esta actividad.

“En mi caso, no era un símbolo. Solo estaba chasqueando los dedos. Pero un hombre blanco lo interpretó como un gesto parecido al ‘ok’, que sería racista, y se lo dijo a mis jefes, también blancos, que decidieron creerle a él, no a mí, que no soy blanco”, indicó el estadounidense en el medio.