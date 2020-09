Además de su necesidad de oración, el grupo se juntó para protestar contra el gobernador demócrata Gavin Newsom, responsable de mantener cerrados los sitios de oración, los templos y las iglesias con el fin de mantener a raya los contagios por coronavirus, publica el medio local ABC 10.

La multitudinaria reunión en Sacramento, capital del estado de California, incluyó un concierto liderado por el artista de música cristiana Sean Feucht (también es pastor y convocó la marcha), durante el cual se observó que muchos de los asistentes no llevaban tapabocas y no respetaron la distancia mínima de 2 metros, según el medio. También hubo niños pequeños, que cantaron (sin tapabocas ni distanciamiento) junto al artista que convocó la protesta.

Por su parte, la versión digital del canal CBS 13 señala que no es la primera vez que el pastor Feucht desafía a las autoridades, pues ya ha dado varios conciertos desde que comenzó la pandemia por coronavirus en diferentes ciudades.

El medio informa que Grove asistió al concierto a pesar de que a la congresista se le había ordenado mantenerse en cuarentena durante 14 días, hasta este jueves 10 de septiembre, después de que estuviera en contacto con un colega que dio positivo por coronavirus.

Este trino muestra una toma aérea de la gigantesca congregación, durante la cual no se reportaron personas arrestadas por violar las normas de distanciamiento social:

Official Capitol Hill police estimate was 12,000 tonight in Sacramento!!! 😭😭😭😭

GOD IS NOT DONE WITH CALIFORNIA!!!#LetUsWorship pic.twitter.com/4sRGwbQbIl

— Sean Feucht (@seanfeucht) September 7, 2020