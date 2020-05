En un video publicado en Twitter por @jenny8lee el pasado 15 de mayo se puede ver cómo el Domino Park de Brooklyn fue delimitado con varios círculos blancos en el pasto artificial, con el fin de garantizar que los visitantes respeten el distanciamiento social recomendado para evitar el contagio del coronavirus.

“Mirar esos espacios circulares de estacionamiento humano en Domino me hizo pensar que si tomaras un video del mundo hoy y se lo mostraras a alguien de 2019, pensarían que es de un programa de televisión distópico de Hollywood en un futuro cercano en lugar de real vida”, le dijo la mujer que capturó el video al New York Post.

En su cuenta de Twitter, Jennifer aclaró que este parque, a pesar de ser público, no pertenece ni es operado por la ciudad de Nueva York, sino por un privado, lo cual hace pensar que la medida no se extenderá como una política a otros espacios similares en la ciudad, por lo menos inmediatamente.

En el video se observa que varios ciudadanos estaban solos dentro del círculo demarcado, mientras unos más compartían el espacio en grupos de hasta cuatro personas.

They’ve made little round human parking spots in Domino Park in Brooklyn! (This park is often the poster child for social distancing fácil). pic.twitter.com/VJzZ0WAdeT

— Jennifer 8. Lee (@jenny8lee) May 15, 2020