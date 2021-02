Derek y Margaret Firth fueron una pareja que duró 70 años juntos, pero que por las condiciones actuales, tuvieron que morir separados al contagiarse COVID-19 y no poder superar esta enfermedad con 91 años de edad.

El hecho sucedió en el hospital de Trafford General Hospital, en Mánchester, una de las ciudades en la que se ha encontrado la variante de este virus, aunque no se conoce si estos adultos mayores fallecieron por esta o por la ‘original’.

Lo cierto es que los enfermeros de ese lugar lograron reunir a la pareja para que, previendo lo peor, se dieran un último adiós que quedó inmortalizado con esta foto:

Tributes have been paid to Margaret and Derek Firth who both died with coronavirus at Trafford General Hospital.

Both 91, the couple were married for 70 years and had been able to see each other in hospital before passing away.

Credit: MEN Media pic.twitter.com/WwQZo4x7li

— BBC North West (@BBCNWT) February 9, 2021