Así lo reporta Yahoo, sitio que asegura que Natalia Barulich subió la imagen y que, según ellos, “terminó de confirmarlo todo”, haciendo referencia a las especulaciones de que la también Dj sí estaría en una relación amorosa con el jugador del PSG.

Sobre la fotografía, en la que Natalia se cubre la cara con una mano mientras está recostada sobre Neymar, que la rodea con uno de sus brazos mientras el otro lo tiene levantado, la ex del colombiano Maluma, que se dijo inspiró ‘Hawái’, aunque el cantante lo negó, escribió: “Nunca tomes la vida tan en serio”, y mencionó al deportista.

Esta es la nueva foto que circula en redes sociales, aunque no aparece ya en los perfiles de Natalia, por lo que se desconoce cuándo y dónde fue capturada.

Neymar with Natalia.

There has been a lot of rumours going around about them dating. pic.twitter.com/ycZgIAHxoa

— Moleque Neymar (@Neymoleque) September 22, 2020