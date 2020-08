Luego del revuelo que causó el cierre temporal y fugaz de su cuenta de Instagram, que no tuvo otro motivo detrás más que el de mantener al cantante enfocado en su estreno, Maluma respondió a la duda que generó esa movida con su perfil en la red social: la supuesta relación de Neymar y su exnovia Natalia, y si ella inspiró realmente ‘Hawái’.

“No ha pasado absolutamente nada. Yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida. Cada quien hace lo que le da la gana. Y si ellos son novios, me parece muy bien, me parece correcto. Cada quien necesita un amor en su vida”, aseguró el intérprete muy tranquilo durante la transmisión.