“Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”, agrega Instagram cuando se busca la cuenta del famoso.

Varios usuarios lo han notado y, aunque el artista no ha dado ninguna versión al respecto, muchos empezaron a especular que todo tenía relación con la supuesta infidelidad de su ex Natalia Barulich con Neymar.

Igualmente, con la reciente canción del paisa, ‘Hawái’, pues varios creen está dedicada a esa pena de amor y, en una reciente celebración con otros futbolistas del Paris Saint-Germain, Neymar la cantó.

Queda esperar si Maluma o su equipo dan alguna versión al respecto, pues no se descarta que la desaparición o cierre de la cuenta del intérprete y los varios trinos al respecto también tengan que ver con alguna estrategia publicitaria, o solo sea una decisión personal, que nada tenga que ver con su expareja y el futbolista, o algún inconveniente informático.

A continuación, la captura de pantalla del mensaje que aparece al buscar la cuenta de Instagram del cantante y, luego, algunos de los varios trinos que circulan sobre eso y en los que asocian el cierre con los supuestos cachos de su ex y, además, una reciente celebración de Neymar con otros futbolistas con su canción ‘Hawái’.

Cuando me entero que maluma le dedico hawai a su ex y que ahora su ex está con neymar y que neymar salio cantando esta canción en una historia y por eso maluma cerro Instagram pic.twitter.com/aEhiKUHs9T

— Camilo P🇨🇴 (@ismael_camilo) August 19, 2020