Continúan conociéndose más detalles de la trágica muerte de Ivonne Rubio, la colombiana de 26 años que falleció en un festival de música en Israel luego de los ataques de los terroristas de Hamás, donde se encontraron más de 260 cuerpos sin vida.

Ahora, la preocupación ha aumentado por conocer noticias de Antonio Macías, su novio de 26 años de quien se sabe está desaparecido y hay pocas noticias sobre lo que pasó con él, pues también estaba con Rubio en el festival de música electrónica, que cerca del Kibbutz Reim, en el sur de Israel y próximo a Gaza.

Su primo Álex Macías conversó con El Tiempo y se refirió a la charla que tuvo con la madre de Antonio, a quien identificó como Claudia. Ella le contó detalles de lo que pasó el día en el que su hijo e Ivonne le pidieron permiso para que ella se quedara con los hijos y ellos pudieran ir a disfrutar del festival.

En el momento del ataque, Antonio llamó a su mamá a la madrugada y le contó que estaban lanzando bombas, que se iban a buscar un búnker y que cuando estuvieran a salvo se comunicarían. Ella, entredormida, no cayó en cuenta de la noticia y al despertar se enteró de la magnitud de lo sucedido: “Esto no fue un sueño, esto es verdad”, le dijo al primo Álex, según el rotativo.

Quién es Antonio Macías, el novio de la colombiana asesinada en Israel

Antonio, quien nació en ese país, empezó su relación con Ivonne desde hace unos tres años. Él tenía una hija y ella, un niño. Vivían en Kfar Saba, donde el joven tiene una barbería, oficio que aprendió desde niño de sus padres, quienes migraron hace más de 30 años de Colombia a Israel, de acuerdo con el periódico.

Su madre, en medio de la preocupación, le dijo al primo Álex que han pasado cinco días desde la desaparición de Antonio y las esperanzas ya se empiezan a acortar: “Hijo, yo no sé si mi hijo vaya a aparecer vivo o muerto. Lo más importante es lo que nosotros hicimos en vida por ellos”, expresó Claudia.

La mujer, un poco resignada, le comentó al primo que solo le pedía a Dios porque su hijo y su pareja no sufrieran por los ataques de los terroristas de Hamás: “No puedo recriminar a Dios por llevarse a mi hijo de la peor forma: él me lo dio, él me lo quitó. Lo que le pido a Dios es que no lo hayan secuestrado y que no lo estén torturando. No quiero que Ivonne ni él vivan esas cosas. Estoy preparada para las cosas buenas y malas”.

Finalmente, Álex dijo en el citado medio que, a pesar de que no se tienen noticias, hay una pequeña esperanza que no se pierde y también se refirió a la relación que tenían Antonio e Ivonne: “No sabemos si le tocó salir corriendo luego de que la mataran. Es demasiado fuerte. Uno no quiere dejar sola a la persona que ama. Ellos eran una gran pareja”

