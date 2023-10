Con la voz entrecortada y visiblemente desconsolado, el padre de la colombiana asesinada en Israel, Julio Rubio, confirmó la muerte de su hija en un audio difundido por Noticias RCN, minutos después de darse a conocer la fatídica noticia.

“Me mataron a la niña, la encontraron muerta, el ejército me la mató. Se hizo lo que se tenía que hacer”, dijo su padre en una desgarradora reacción

#ATENCIÓN Familia de Ivonne Rubio confirmó que la colombiana fue hallada muerta. La joven se encontraba en un festival de música electrónica en Israel cuando el grupo Hamás atacó violentamente a la población de ese país. pic.twitter.com/7KxZgNOYXu — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 11, 2023

La Cancillería informó que Ivonne Rubio se encontraba en el momento de los ataques de los terroristas de Hamás en un festival de música electrónica, cerca de la frontera con Gaza, donde fueron hallados 260 cuerpos sin vida. La mujer habría muerto junto a su novio, el también colombiano Antonio Mesías Motano, de quien se dice que está desaparecido.

El evento de música electrónica donde se encontraban los dos colombianos se llevó a cabó cerca del Kibbutz Reim, en el sur de Israel y próximo a Gaza. Del joven Antonio Mesías no se tiene ninguna información y el paradero de su cuerpo es una incógnita, según contó en Caracol Radio María Elena Rostizaba, amiga de Ivonne Rubio y quien vive en Tel Aviv.

Cuál fue la última llamada de la colombiana asesinada en Israel

El padre de la joven se había referido en días pasados en la citada emisora a lo que fue la última llamada de su hija desde Israel, donde le confirmó que estaba en peligro: “El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté y me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí, me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”.

