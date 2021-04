La grabación, viralizada en redes, inicia cuando el conductor, un agente de la patrulla fronteriza que estaba fuera de servicio, se detiene al ver que un niño se acerca a su carro.

El conductor le pregunta al niño qué fue lo que pasó y este le cuenta que fue abandonado por un grupo de traficantes que pasa a personas ilegalmente desde México hacia Estados Unidos.

“Yo venía con un grupo; me dejaron botado y no sé dónde están. […] Me pueden robar, secuestrar. Tengo miedo”, dijo entre sollozos el pequeño asustado.