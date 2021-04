De acuerdo con la cadena Fox, el menor fue hallado inconsciente en el baño por su hermano gemelo el pasado lunes 22 de marzo. Joshua está hospitalizado desde el primer momento, pero su condición, desafortunadamente, no ha mejorado y los médicos que lo tratan dijeron a su familia que se prepare para lo peor.

El lunes, familiares y amigos del niño de 12 años se reunieron en la entrada del Children’s Hospital Colorado (EE. UU.) para enviarle energías positivas y rezar por un milagro que salve su vida, detalla Fox.

Los papás de Joshua Haileyesus aseguraron a la cadena estadounidense que las redes sociales, como Tiktok, lograron que su hijo se interesara por diferentes temas como la cocina, la música y la actuación, sin embargo también lo expusieron a retos peligrosos como “el desafío del apagón”.

HEARTBREAKING: A 12-year-old boy is in critical condition after reportedly trying the “Blackout Challenge” seen on TikTok. https://t.co/zlaaOJKSzr

— NBC15 News (@nbc15_madison) March 30, 2021