El nombre de Marilyn Hartman para las autoridades de Estados Unidos no es para nada nuevo. Incluso ya parece una vieja amiga debido a la gran cantidad de veces que ha visitado una cárcel por sus travesuras en varios aeropuertos del país norteamericano.

Hartman se ha hecho conocido por lograr engañar a la vigilancia de los aeropuertos y viajar en avión completamente gratis, incluso en vuelos internacionales a Europa. La sexagenaria es llamada desde hace varios años como “polizón en serie” gracias a su gran cantidad de viajes sin gastar un peso, indica la cadena CBS.

Horas después de que la estadounidense le diera una entrevista exclusiva hablando sobre su caso, fue arrestada (el pasado martes 16 de marzo) por intentar una vez más tomar un avión gratis en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, señala el mismo medio.

La justicia de EE. UU., cansada de Marilyn Hartman, ahora piensa castigarla severamente para que de una vez por todas deje de viajar gratis en avión. La misma Hartman le contó recientemente a CBS que sus travesuras comenzaron en el año 2002, año en que los controles para los viajeros se pusieron más estrictos por el atentado a las Torres Gemelas en 2001, detalla la cadena estadounidense.

“La primera vez que pude pasar, volé desde Chicago a Copenhague. La segunda vez, volé a París”, dijo Hartman a CBS, luego de admitir que durante 20 años viajó más de 30 veces completamente gratis, incluso sin llevar identificación. La mayoría de trayectos fueron dentro de Estados Unidos.

La misma mujer explicó a las autoridades hace años que simplemente utilizaba su “simpatía y amabilidad” para pasar los controles hasta llegar a las salas de espera. Después, con las mismas artimañas entraba al avión y buscaba un asiento donde ubicarse sin ser descubierta.

Marilyn Hartman comenzó a viajar gratis en avión en el 2002 y fue hasta el 2014, 12 años después, que la pillaron por primera vez. Desde ese entonces ha sido arrestada in fraganti al menos otras 4 ocasiones, pero siempre se las arregla para seguir delinquiendo.

En 2019 fue condenada a 18 meses de libertad condicional luego de declararse culpable de “pasar furtivamente por la seguridad del aeropuerto de Chicago, abordar un avión y volar a Londres sin boleto”. Sin embargo esto no fue impedimento para que a mediados de marzo intentara una vez más superar los filtros de seguridad de un aeropuerto.

“Que ella pueda repetir eso una y otra vez, es simplemente alucinante… Son los tipos de planes poco sofisticados que suelen ser los más exitosos”, dijo a CBS el experto en seguridad de la aviación Jeff Price

Por su parte, la mujer se defendió y dijo que es bipolar y que esto la llevó a cometer los delitos. “Esto es algo que he rechazado durante años. Cuando tomé el avión, no estaba feliz. No estaba ‘Oh, voy aquí o allá’, en realidad estaba en un estado mental deprimido. Quiero la oportunidad de disculparme con las personas que he lastimado”, zanjó Marilyn Hartman a la misma cadena.