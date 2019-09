La menor, de 12 años, fue violada con el consentimiento de sus padres durante los últimos 2 años, publica el diario The Times of India.

Mientras hablaba con el consejero psicológico de la institución educativa, la niña, de la cual no publicaron su identidad para protegerla, le dijo que un amigo de su papá fue el primero en violarla cuando ella tenía 10 años.

Todo fue por cuestión de dinero, pues el padre estaba desempleado y le pidió dinero a su amigo por los servicios sexuales de la pequeña. Luego, fueron muchos hombres más los que la abusaron.

De acuerdo con el medio indio, al parecer, el sujeto primero obligó a su esposa a prostituirse, debido a que estaban en una difícil situación económica. El consejero indicó que lo que más le sorprendió de la revelación de la niña es que parecía que no sentía era abusada y que se siente culpable por no poder seguir ayudándole a su familia.

La menor fue llevada ante un juez para escuchar la versión de los hechos y le hicieron exámenes médicos, los cuales corroboraron que fue violada. Después, fue internada en un refugio seguro y cuando salía de su casa, en compañía de oficiales de la policía, escribió con tiza en la puerta de salida: “Lo siento, mamá”, detalla The Times of India.

Raped by 30 men for 2 years, Kerala girl's parting words: Sorry Amma

Read: https://t.co/o6tSfjjTr4 pic.twitter.com/7IwhJ3PJiq

— Times of India (@timesofindia) September 26, 2019