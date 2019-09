La víctima de la fuerte golpiza fue identificada como Oriana Rosas Pérez, de 20 años, la cual relató lo sucedido luego de que el video en donde se ve y, sobretodo, se escucha la agresión se viralizara, sobretodo en Perú y Venezuela, publica el diario El Comercio.

“Fui al karaoke con unas compañeras. Cuando salgo a las 3 a.m., no estaba borracha ni peleando en la calle, solo iba a mi cuarto. Se bajó uno del Serenazgo (ente de la policía) y me dijeron que me fuera de su país. No solo a mí, éramos tres amigas con tres amigos y mi pareja. Como estaban diciendo eso, le pegaron primero a uno de mis compañeros. A mí me pegaron más”, relató la venezolana, citada por el mismo medio.