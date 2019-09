De acuerdo con la cadena CBS, Thunberg habló esta semana con el periodista sueco Fredrik Skavlan en el programa ‘Skavlan’ y ahí reveló el ofrecimiento que le hizo el actor y exgobernador del estado de California para que viajara sin contaminar desde EE. UU. hasta Montreal, Canadá.

“Una de las ofertas más divertidas que he recibido es que Arnold Schwarzenegger me ha ofrecido prestar su automóvil eléctrico si lo deseo”, contó Greta durante la entrevista, luego de su intervención en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, donde incluso llegó a mirar mal a Donald Trump.

Arnold Schwarzenegger se asoció en 2017 con la compañía de movilidad eléctrica Kreisel para desarrollar camionetas Hummer eléctricas y ese fue el auto que ofreció a la joven sueca. Sin embargo, al ser el auto personal del reconocido actor, terminó consiguiéndole un Tesla 3, detalla el mismo medio.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq

— Arnold (@Schwarzenegger) May 27, 2019