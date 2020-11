De acuerdo con el diario The Yucatan Times, Adhara tiene un coeficiente intelectual (IQ) de 162, superior, por ejemplo, al que tenían Albert Einstein o Stephen Hawking, con 160 cada uno.

La pequeña de 8 años sueña con ser astronauta, pero hace algunos años no lo veía posible, pues su compañeros de clase la tildaban de “rara”, “extraña” y la matoneaban por sus comportamientos, indica el mismo medio.

Cuando tenía 3 años, la niña fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, una condición dentro del espectro del autismo que puede causar problemas para interactuar socialmente, explica ese diario.

La mamá de Adhara, Nallely Sánchez, le dijo a The Yucatan Times que una vez vio cómo otros niños la encerraron en una casita de juguete y comenzaron a decirle apodos feos, lo que le causó una severa depresión y por ello no quería volver al colegio.

“Vi que Adhara estaba jugando en una casita y la encerraron. Y empezaron a corear: ‘¡bicho raro, bicho raro!’, y luego empezaron a golpear la casita. Entonces dije, no quiero que ella sufra. Y me dijo que ya no quería ir a la escuela y cayó en una depresión muy profunda”, dijo Nallely al mismo medio.