Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Un mes después de cumplidas las elecciones presidenciales en Venezuela y de que se diera lo que es calificado como el más grande fraude electoral en los últimos tiempos, el excanciller de Colombia Julio Londoño Paredes habló sobre la situación del país vecino y la posibilidad de que Nicolás Maduro se atornille en el poder por un largo tiempo.

(Lea también: Kamala Harris le tira duro a migrantes ilegales en Estados Unidos: “Tenemos leyes”)

“Puedo pecar de pesimista, pero yo tengo la impresión que, si no sucede algo extraordinario, tendremos al señor Maduro hasta el año 2031, si es que antes no modifica la Constitución para prolongar su mandato. La única esperanza que había en un momento determinado por parte de la oposición venezolana, e incluso de algunos observadores internacionales, era que el Ejército o cierta parte de él pudiera en un momento determinado respaldar el resultado de las urnas, pero no ha sido así.”, manifestó Londoño en Sala de Prensa.

Lee También

Julio Londoño Paredes aclaró que su opinión no es la oficial de la

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

El excanciller, quien recientemente hizo parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se reunió en la Casa de Nariño junto al presidente Gustavo Petro y al canciller Luis Gilberto Murillo, dejó en claro que su opinión es personal y no compromete lo que se dijo en la reunión.

¿Cuál es la posición de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia sobre crisis en Venezuela?

Además, aclaró Londoño que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no cree que Maduro se vaya a atornillar al poder en Venezuela: “Eso no se habló allá, simplemente se hizo un examen de la situación muy cuidadosa por parte del presidente de la República, por parte de los miembros de la comisión, y se llegó a una serie de conclusiones, pero de ninguna manera se dio por hecho que la situación es irreversible. La anterior es una opinión mía basada en el conocimiento que tengo de Venezuela y de su Gobierno”.

Complementó Londoño que “las deliberaciones de la Comisión Asesora son de carácter confidencial, reservado y yo no podría referirme a ellas. Lo único que puedo decir es que hay una general preocupación por la situación de Venezuela y de las repercusiones y los efectos que puede tener esa situación frente a nuestro país”.

>>> También puede leer: Funcionario del CNE de Venezuela expone irregularidades en elecciones presidenciales

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.