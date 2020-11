Después de que Joe Biden superó el umbral de los 270 votos electorales en Estados Unidos las voces que le piden a Donald Trump aceptar su derrota aumentan con el paso de las horas. Incluso, el llamado viene desde su circulo familiar, asegura CNN.

De acuerdo con la cadena internacional, la misma Melania Trump —que será reemplazada en la Casa Blanca por Jill Biden— se encuentra entre los que le dicen al mandatario que acepte la derrota y desista de demandar la elección.

Citando a una fuente “familiarizada con las charlas” entre el presidente y la primera dama, CNN asegura que Melania le dijo a Trump “que ha llegado el momento de que acepte la pérdida”.

La cadena de noticias señala que, si bien la esposa de Trump no ha comentado públicamente sobre la derrota del presidente ante Joe Biden, en privado sí ha expuesto su opinión.

“Ella lo ha hecho, como acostumbra a hacerlo”, señaló la fuente de CNN.

En su Twitter, este domingo, el presidente de Estados Unidos siguió hablando de “maquinarias corruptas de las grandes ciudades” y de “elecciones robadas”.

Donald Trump mencionó “acusaciones” de un supuesto fraude electoral que habría ayudado a Biden a ser elegido como presidente electo.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020