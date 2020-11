El pronunciamiento lo hizo Donald Trump en su cuenta de Twitter, este domingo, en donde se refirió a que se deberían revisar los votos ya que apenas está “comenzando la etapa de tabulación”, palabras que puso entre comillas.

“Estamos viendo una serie de declaraciones juradas de que ha habido fraude electoral. Tenemos una historia en este país de problemas electorales”, mencionó en uno de sus trinos.

Trump citó al abogado Jonathan Turley, e hizo mención a que una mayoría de votos “se recibieron después de la fecha límite legislativa”.

“Cuando se habla de problemas sistémicos, se trata de… cómo se autenticaron estas boletas, porque si hay un problema en el sistema acerca de la autenticación, eso afectaría seriamente a TODA LA ELECCIÓN (sic)”, escribió.

Trump se refirió específicamente al estado de Pensilvana, y a ciudades como Filadelfia y Detroit, y puso en duda el triunfo del electo presidente Joe Biden.

….Supreme Court Justice to compel them to separate ballots that were received after the legislative deadline. It required the intervention of Justice Alito. That’s a large group of ballots. When you talk about systemic problems, it’s about…

